Mãe do sargento Lucas fala sobre dinheiro devolvido pelo filho aos donos do Vitória

Manaus/AM - A família do sargento Lucas Guimarães, se manifestou sobre o dinheiro que teria sido dado ao sargento pela dona do Vitória, Jordana Freire, com ele mantinha um caso extraconjugal.

Segundo a mãe de Lucas, Livânia Maria, não procede a versão de que o valor tenha sido usado para investir na cafeteria que o filho abriu meses antes de ser assassinado no próprio local.

Em entrevista a uma emissora de TV, Livânia disse que o empreendimento era fruto do trabalho duro do filho: “O café foi construído com o dinheiro do Lucas, ele trabalhava, era militar de carreira, tinha a empresa dele, trabalhava três expediente, muito e vinha se organizando para isso”, afirmou.

A mãe da vítima disse que soube durante as investigações que o filho devolveu uma quantia de R$ 200 mil a Joabson, mas ressalta que “nunca ficou claro a que valor se referia”.

Livânia também falou sobre a recompensa que será oferecida por informações que ajudem a identificar o pistoleiro que executou o filho dela. A quantia deve ser anunciada na mãe de hoje em entrevista coletiva marcada por eles e pelo advogado da família.

“Um criminoso dessa natureza não pode ficar assim impune e nem os mandantes também”, declarou se referindo ao casal de empresários Jordana Freire e Joabson Gomes, que foram colocados em liberdade na última quarta-feira (10).