Mãe da bebê encontrada em geladeira após um ano é presa

De acordo com a polícia, até o momento a mulher é suspeita de ocultação de cadáver, que gera pena de 1 a 3 anos de prisão. As investigações devem confirmar se houve outros crimes como aborto provocado ou homicídio.

Uma mulher de 28 anos, identificada apenas como Grazi, foi presa em flagrante na noite de ontem (30), e encaminhada para depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP). Ela é mãe da bebê que foi achada após um ano congelada com carnes em uma geladeira da residência dela.

