Mãe abandona filhos de 2 e 3 anos nus no meio da rua para ir beber no Amazonas

Manaus/AM- Uma mãe foi presa por abandonar os próprios filhos, de 2 e 3 anos, nus, no meio da rua na madrugada desse domingo (27), no bairro Santo Antônio, no município de Itacoatiara.

Segundo o Conselho Tutelar, vizinhos avistaram as crianças sozinhas na via, por volta de 2h30 e as resgataram. Eles abrigaram, deram comida e vestiram as vítimas, em seguida, acionaram o órgão.

Os conselheiros foram informados sobre o endereço do pai e da avó paterna dos pequenos e foram ao local. Lá, eles encontraram a idosa e o pai das crianças e as entregaram.

Questionados sobre o paradeiro da mãe, eles informaram a mulher costuma se embriagar e deixar as crianças sozinhas em casa. Alguns minutos depois, a mãe apareceu completamente bêbada e tentou levar os filhos à força.

A avó e o pai não permitiram e descontrolada, a mãe partiu para cima da idosa e a agrediu. A polícia foi chamada e a acusada acabou presa, ela vai responder por agressão à avó das crianças e por abandono de incapaz.