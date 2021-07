Madeira ilegal avaliada em R$ 300 mil é apreendida no Amazonas

De acordo com o tenente Tiago Ribeiro, denúncias informaram que estava acontecendo desembarque ilegal de madeira em uma área de mata no município. Ao chegarem no local, uma embarcação foi flagrada ancorando em um porto clandestino.

Manaus/AM - Cerca de 80 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidas na manhã deste domingo (25), na rua da Estramar, município de Manacapuru, no interior do Amazonas. Além da madeira, caminhão e embarcação também foram apreendidos. O material ilícito avaliado em R$ 300 mil estava em uma madeireira localizada na cidade.

