Maconha camuflada em caixa de som e ar-condicionado é apreendida no AM

Manaus/AM - Uma embarcação de passageiros a jato foi apreendida com drogas, na noite deste sábado (24), no Rio Solimões, nas proximidades do município de Coari. O material estava camuflada em uma caixa de som ainda lacrada e em um ar-condicionado.



A apreensão foi feita por policiais militares da Base Arpão e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Nas caixas foram encontrados 2kg de maconha, distribuídos na embalagem da caixa de som e entre o compressor do ar-condicionado. O responsável pelas drogas não foi encontrado e o material apreendido.