Lutador de boxe de 19 anos é morto a tiros em bar

Vitor Reis de Amorim, de 19 anos, foi assassinado a tiros nesta terça-feira (28), em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quando estava em um bar. De acordo com a família, ele ainda tentou correr para se proteger, mas os policiais chegaram no local e disparam contra o jovem. “Não teve troca de tiros de tiros nenhuma. Eles chegaram e deram o tiro. O policial preparado não faz o que ele fez. Atirar pelas costas. A matar uma criança, 19 anos, pra mim é uma criança. Pelas costas, é despreparado. Tem que fazer o trabalho? Tem. Se ele rendesse o meu filho, meu filho não estava morto. Porque ele não ia achar nada demais. Nada de errado no meu filho. Ele ia até pedir desculpas”, afirmou o pai do jovem. Vitor ainda foi socorrido pelos próprios policiais e levado para o pronto socorro, mas já chegou morto ao local. O jovem era lutador de boxe e Muai Thay e participava de competições. O sonho dele era se tornar lutador de UFC.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.