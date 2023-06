'Lucas Picolé' tentou se desfazer de BMW com drogas em Manaus, diz polícia

"Durante as diligências, Lucas tentou se desfazer de dois aparelhos celulares e de uma chave de um dos automóveis dele, uma BMW. Durante o procedimento de apreensão desses veículos foram encontrados no interior dessa BMW aproximadamente 170 unidades da droga sintética LSD, além de munições de fuzil, ele que já ostentava nas redes sociais fotografias com um fuzil, e também uma motocicleta com sinais de adulteração", disse o delegado Cícero Túlio.

Manaus/AM - Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou drogas e munições de fuzil na BMW apreendida com o influencer João Lucas da Silva Alves, 24, conhecido como "Lucas Picolé". A ação aconteceu nesta quinta-feira (29) no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.