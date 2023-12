Lucas Picolé e Mano Queixo devem deixar a prisão em Manaus

O influencer foi condenado a 03 anos e 04 meses de reclusão, além de pagar multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo, e também "vai prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, conforme estabelecido pela Vara de Execução de Medidas e Penas Alternativas (VEMEPA)", diz trecho da decisão. Já o Mano Queixo teve o alvará de soltura decretado após ser absolvido de todas as acusações.

De acordo com a decisão do juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, da 1ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute), divulgada nesta segunda-feira (18), Lucas Picolé deve responder em liberdade pelo crime de tráfico de drogas.

