Louismar Bonates e Ayrton Norte são indiciados por chacina em Nova Olinda

Manaus/AM - O ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, e o ex-comandante da Polícia Militar do Amazonas coronel Ayrton Norte, foram indiciados pelo suposto envolvimento em uma chacina na região do Rio Abacaxis, município de Nova Olinda do Norte, interior do estado. As informações foram divulgadas em rede nacional e exibidas nesta sexta-feira (28).



O Jornal Nacional, que afirmou ter tido acesso ao indiciamento, afirmou que a Polícia Federal concluiu que Bonates teria organizado uma operação, em agosto de 2020, para "ordenar e viabilizar uma operação de extermínio”.

As mortes teriam começado após um secretário-executivo do governo ter tentado entrar em uma área proibida para pesca esportiva, onde acabou levando um tiro no braço. Alguns dias depois, quatro policiais foram enviados para encontrarem os atiradores, no entanto, houve uma intensa troca de tiros e dois policiais morreram.

Outros 50 agentes foram enviados ao local e, segundo os ribeirinhos, 100 famílias que vivem as margens do Rio Abacaxis, tiveram suas casas invadidas sem ordem judicial e foram torturadas para informarem onde estariam os atiradores que mataram os PM's. Cinco pessoas morreram e duas estão desaparecidas; investigações apontam que os corpos foram jogados no rio.

Louismar Bonates e Ayrton Norte, segundo a reportagem, foram indiciados por homicídio, tortura, associação criminosa, cárcere privado, obstrução, entre outros delitos.

As defesas dos suspeitos afirmaram que não cometeram qualquer crime e estão à disposição do judiciário.

Outros 130 policiais são investigados por suspeita de envolvimento na chacina.