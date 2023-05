'Linha Direta' pede ajuda para localizar suspeito de matar bebê no Amazonas; vídeo

O #LinhaDireta de hoje divulgou o caso de um foragido que assassinou uma criança em Manaus com a ajuda da tia dela e escondeu o corpo em Autazes



Manaus/AM - Durante o programa 'Linha Direta', da TV Globo, o apresentador Pedro Bial exibiu as fotos de Jhon Lenon Menezes Maia e pediu para que quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do homem que informe a polícia do Amazonas. Ele é suspeito pela morte de Lorena Rodrigues, de 2 anos, que ocorreu em março de 2022, no município amazonense de Autazes.

"De acordo com as investigações, os acusados pela morte dela (Lorena) são os mesmos que deveriam cuidar de sua segurança enquanto sua mãe viajava a trabalho. Este casal, a tia da criança Ana Beatriz Barbosa e o companheiro dela Jhon Lenon Menezes Maia. Em depoimento à polícia, Ana Beatriz confessou o crime", destacou Bial.

A tia da menina foi presa no município, mas o namorado conseguiu fugir e está sendo procurado. As investigações apontam que Ana Beatriz e Jhon Lenon mataram a menina em Manaus e viajaram com a criança morta em uma mala até a cidade de Autazes, onde o avô de Lorena mora, para ocultar o corpo.