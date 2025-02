Líder do tráfico 'Lacoste' é morto durante tiroteio na Vila Nova, em Manaus

Manaus/AM - O homem executado na noite desta sexta-feira (21) por pistoleiros, foi identificado como Adriano de Souza Gomes, de 38 anos, conhecido como "Lacoste". A vítima, identificada como um dos líderes do tráfico de drogas na região, foi surpreendida por membros de uma facção rival enquanto realizava a comercialização de entorpecentes. O incidente ocorreu na Rua 04 de Fevereiro, na comunidade Vila Nova, bairro Vila Buriti, em Manaus.

Segundo o delegado Gerson Oliveira, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ao todo, foram 10 disparos: 3 na perna, 1 na nádega e o restante no peito e cabeça. De acordo com o Boletim de Ocorrência, Adriano tentou fugir após ser abordado pelos criminosos, mas não teve sucesso. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. O caso está sendo investigado pela polícia, que busca identificar os suspeitos responsáveis pelos disparos.

Ainda conforme informações da DEHS, a área onde o crime ocorreu é conhecida pela presença de facções criminosas disputando o controle do tráfico de drogas. A motivação do homicídio está sendo tratada como uma disputa entre grupos rivais pelo domínio da região. Até o momento, os autores do crime permanecem desconhecidos.