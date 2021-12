Líder do tráfico baleado em confronto com a polícia morre em Manaus

'Felipinho' estava internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio deste o feriado, na quarta-feira (08), após ser baleado ao se preparar para atacar rivais e tomar posse das bocas de fumo localizadas no Morro da Catita, zona Leste da cidade.

Manaus/AM - Felipe Farias Leitão, conhecido apenas como 'Felipinho', de 20 anos, morreu nesta sexta-feira (10) após ser baleado durante confronto com policiais militares. Ele era apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas no bairro Monte Sião, na Zona Norte de Manaus.

