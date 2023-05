Líder do CV que liderou rebelião em presídios no Amazonas é preso no Maranhão

Manaus/AM - Jorge Florêncio Viana Júnior, mais conhecido como “JJ”, foi preso com arma de fogo e munições no Maranhão após passar anos foragido das justiças do Amazonas, Piauí e do Ceará. Fundado da facção Comando Vermelho no Piauí, JJ nasceu no Amazonas e liderou rebeliões em presídios do estado.

A prisão ocorreu, na sexta-feira (28), entre as cidades de Caxias e Timon, no Maranhão. Jorge e outro homem foram presos e encaminhados até a Central de Flagrantes, em Teresina, no Piauí, onde os mandados de prisão foram expedidos.

Conforme a Polícia Civil do Piauí, “JJ” estava no estado há cerca de 4 anos e criou uma 'célula' da facção junto com um comparsa após ambos serem expulsos da organização criminosa no Rio de Janeiro.

Jorge é apontado como um dos maiores fornecedores de drogas no Piauí e responsável por homicídios no Amazonas e participou de um assalto onde roubou R$ 150 mil em joias.