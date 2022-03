Líder do CV, 'Bruno Fiel' é transferido de Manaus para presídio de segurança máxima

Manaus/AM - Apontado como líder do CV na capital, Bruno Sousa Carvalho, conhecido por 'Bruno Fiel', foi transferido do Ipat para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, na última quarta-feira (16).

O detento é apontado como líder do CV no bairro da União. Em 2017, ele foi preso no Rio de Janeiro.

Em 2018, Bruno foi preso durante operação da Rocam no Parque das Laranjeiras. Ele e outros integrantes da facção foram detidos por envolvimento em um triplo homicídio na Compensa.