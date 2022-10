Líder de organização criminosa no Acre, 'Atirador' é preso em Manaus

A quantia solicitada para liberação do jovem era de R$ 1,5 milhões. Após a ordem vinda de Giumaro, o jovem foi libertado em uma estrada no interior da Bolívia. A polícia foi acionada e resgatou o jovem e ele foi levado a família no Brasil.

“O jovem era mantido em um cativeiro no interior da Bolívia. O preso decidiu colaborar conosco e ligou para os comparsas que atenderam a ligação e o chamaram de patrão. Ele ordenou a soltura do jovem informando que o dinheiro tava na mão”.

Manaus/AM - Giumaro Ferreira Paiva, 38, conhecido como Mauro ou ‘Atirador’ foi preso na manhã desta quinta-feira (6). Segundo informações repassadas pelo delegado titular da Delegacia especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, Adriano Félix o homem possivelmente era líder de uma organização criminosa especializada em sequestros no estado do Acre.

