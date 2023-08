Líder de facção é morto ao trocar tiros com a polícia no Amazonas

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Foi realizado buscas no local onde os indivíduos teriam se escondido e no apartamento foi encontrado uma arma de fogo calibre 38 com sete munições e duas porções de entorpecente e dois celulares. A moradora do local, de 39 anos foi presa e conduzida para a delegacia do município.

Durante o confronto, os suspeitos fugiram do local para uma área de mata, onde um deles que portava um revólver calibre 38, foi atingido. Foi acionado a equipe do SAMU, e como o local é de difícil acesso a equipe policial conduziu o homem à UPA. Na unidade de saúde, foi informado que o homem, apontado pela polícia como 'líder' de uma facção, havia ido a óbito.

Manaus/AM - O líder de uma facção criminosa morreu ao trocar tiros com a polícia, em Tabatinga, no Amazonas. A identidade dele não foi revelada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.