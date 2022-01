Líder de facção criminosa morre em confronto com a polícia em Manaus

Os militares receberam denúncias de que havia uma boca de fumo em uma invasão. Para tentar impedir a ação da polícia no local, Franciney e um comparsa dispararam diversos tiros contra os policiais. Durante o confronto, a dupla foi baleada e, em seguida, socorrida para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, mas eles não resistiram aos ferimentos e já chegaram sem vida na unidade de saúde.

Manaus/AM - Franciney Amorim dos Santos, de 45 anos, e um homem que não teve a identidade revelada morreram em um confronto com policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na noite desta quinta-feira (27), no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. Ele é apontado como líder da facção criminosa RDA e seria o suposto braço direto do narcotraficante João Pinto Carioca, o 'João Branco'.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.