Lancha e motor roubados são recuperados em Manaus

Segundo a vítima, o roubo teria acontecido no dia 21 de outubro, no município de Careiro da Várzea. Na ocasião, quatro homens armados conseguiram roubar uma lancha de alumínio, com motor 90 HP.

Manaus/AM - Policiais Militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, neste domingo (24), uma lancha de alumínio, com motor 90 HP, roubados em Careiro da Várzea e encontrados no bairro São José I, zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.