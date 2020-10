Ladrões de celular levam 'surra'da população e são presos em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, com idades de 19 e 26 anos, foram presos por roubo majorado na quinta-feira (29). Antes da detenção, os suspeitos foram espancados por populares. O caso aconteceu no Bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso aconteceu por volta das 17h30, quando receberam a denúncia sobre um assalto no referido bairro. Ao chegar na avenida Ivanete Machado, se depararam com a tentativa de linchamento da dupla, que foram apontados como autores de um assalto e foram abordados de forma violenta por populares. Na intervenção da equipe, foi constatado tratar-se da mesma ocorrência.



A polícia encontrou com os infratores os seguintes objetos: três celulares, um tablete, uma carteira contendo vários cartões e R$ 10 em espécie, além de uma motocicleta Yamaha, dois capacetes, dois bonés e uma mochila.

Os infratores foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, pois apresentavam escoriações e depois, foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) com as vítimas para os procedimentos cabíveis.