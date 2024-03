Laboratório de drogas é desarticulado em casa no São José e suspeito foge pulando muro

“No momento da ação, um indivíduo que estava no endereço conseguiu fugir pulando o muro do imóvel, mas vamos dar andamento às investigações e será solicitada a prisão dele à Justiça”, afirmou Ericson.

O delegado Ericson Tavares, titular do 6º DIP, revelou que as investigações estavam em andamento há aproximadamente dez dias, culminando na operação deflagrada hoje, que resultou na desarticulação do laboratório e na apreensão do material ilícito.

Manaus/AM - Na manhã desta segunda-feira (18), policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), desarticularam um laboratório de drogas que operava clandestinamente em uma residência localizada na rua Tiquiê, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

