Jurado de morte, homem é perseguido e morto a tiros em Manaus

Segundo informações do Tenente Adson Zane, Marlisson foi baleado por criminosos a pé em outra rua do bairro, mas conseguiu correr até a rua Amazonas, onde continuou sendo perseguido, e levando mais tiros; ele não aguentou mais correr e caiu morto na calçada de uma casa.

Manaus/AM - Marlisson Godói Mendonça, de 24 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira (28), na rua Amazonas, do bairro do Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus.

