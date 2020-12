Juíza é assassinada pelo ex-marido na véspera de Natal em frente às filhas

A juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, foi morta a facadas pelo ex-marido na noite desta quinta-feira (24), véspera de Natal, na frente das filhas do ex-casal, na Rua Raquel de Queiroz, Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio.

Segundo o jornal O Globo, o assassino já teria sido enquadrado em setembro deste ano na Lei Maria da Penha, após denúncia da juíza, que chegou a ter escolta, mas depois retirou a proteção.

O crime foi registrado em vídeo, que mostra as crianças, duas gêmeas de 9 anos e outra de 12, implorando para o pai parar de esfaquear a mãe.