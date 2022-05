Juíza é achada morta dentro de carro no estacionamento de prédio

Uma juíza do Rio Grande do Norte, identificada como Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, foi achada morta na manhã de hoje (17), dentro de um carro que estava estacionado em um prédio na cidade de Belém, no Pará.

A vítima tinha uma marca de tiro no corpo. De acordo com a polícia, a mulher era esposa o também juiz, o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, que mora na capital paraense, e também era prima da vereadora Ivonete Ludgério (PSD), de Campina Grande.

Mônica viajava com frequência para a cidade para ficar com o marido e foi ele quem encontrou o corpo dela. Após o fato, ele conduziu o carro com o corpo até à delegacia.

A polícia investiga o caso e por hora, evita passar mais informações para não prejudicar os trabalhos.