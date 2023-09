Jovens são mortos com rajada de tiros por grupo de criminosos em Manaus

Após perícia, os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). As investigações acerca do caso devem seguir pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme informações da polícia, ao menos 10 pessoas armadas teriam chegado no local por uma área de mata e efetuado diversos disparos contra as duas vítimas. A perícia constatou cerca de 10 perfurações em cada um dos jovens, na região da cabeça, tórax e costas.

Manaus/AM - Um jovem de 19 anos identificado como Marcelo Augusto e um adolescente, de 17 anos, foram mortos com rajada de tiros por um grupo de criminosos, nesta sexta-feira (22), na rua Serrinha, na comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

