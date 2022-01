Jovem venezuelano é assassinado a tiros e tem corpo jogado em ramal de Manaus

Manaus/AM- Samuel Batista Maricales, 19, foi assassinado a tiros e teve o corpo jogado no ramal do Sassá, no final da Estrada do Brasileirinho, na zona Leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, moradores da região se depararam com o corpo de Samuel quando transitavam pelo ramal, e rapidamente acionaram uma viatura. A perícia encontrou três disparos de arma de cabeça na cabeça da vítima, e, identificou que Samuel possivelmente tenha sido morto em outro local e depois teve o corpo jogado no ramal. O corpo do rapaz foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e será encaminhado para exames de necropsia.

