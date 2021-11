Jovem vai parar na cadeia após ameaçar a tocar fogo nos pais no Amazonas

“No momento em que as vítimas compareceram à delegacia para denunciar o fato, a equipe de plantão se deslocou imediatamente em diligências em busca do acusado, que foi encontrado na rua da casa das vítimas”, descreve a titular. Ele responderá pelo crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, e ficará custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

De acordo com a delegada Roberta Marly, a mãe do acusado, uma mulher de 50 anos, disse que o jovem é usuário de drogas e a ameaça constantemente. A delegada revelou, também, que o suspeito já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.