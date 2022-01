Jovem torturado e morto a pauladas é encontrado em ramal no Amazonas

Manaus/AM - Leandro Tavares de Souza de 19 anos foi encontrado morto em uma área de mata próximo ao conjunto no Ramal JBM no município de Parintins, interior do Amazonas, neste fim de semana.

A polícia afirma que a vítima foi brutalmente torturada antes de ser assassinado. Os exames de necropsia constataram que ele sofreu fraturas no rosto e teve os dois braços quebrados, uma facada no glúteo e várias pauladas pelo corpo.

Com as mãos amarradas, ele foi jogado em uma área de mata próximo ao Residencial Parintins. Essa é a terceira vítima executada com as mesmas características só nestes primeiros dias ano no município.