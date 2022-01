Jovem tem cabeça ‘estourada’ a tiros enquanto caminhava em área vermelha da Compensa

Segundo a Polícia Militar, por se tratar de uma área vermelha, testemunhas não quiseram falar sobre o crime. Mas há informações de que um grupo em um carro preto se aproximou da vítima que estava acompanhada de crianças no local e mandaram as crianças correrem. Após isso, atiraram contra a vítima e fugiram.

Manaus/AM - Um jovem de 22 anos, identificado como Gabriel Martins Leite, foi morto com mais de 15 tiros na noite deste sábado (29), na Rua do Porto, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

