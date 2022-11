Jovem tem 70% do corpo queimado ao ser atacada com óleo fervente no Amazonas

A moça segue internada em coma induzido e o estado de saúde dela é grave. A mãe da vítima contou à polícia que dias antes do ocorrido, a mulher suspeita de ter cometido o crime a procurou questionando se a jovem estava tendo um caso com o marido dela.

A suspeita conhecia a vítima e a levou para uma residência, lá ela jogou o óleo fervente no corpo e no rosto da jovem e depois fugiu.

Manaus/AM – Uma jovem de 18 anos teve 70% do corpo queimado com óleo fervente ao ser atraída para uma emboscada no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

