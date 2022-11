Jovem sai para comprar comida e morre crivado de balas em Manaus

O jovem morreu na hora e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde ficará no aguardo do reconhecimento de familiares.

Testemunhas disseram para a polícia que a vítima havia saído de um restaurante e caminhava com uma marmita nas mãos quando o assassino, descrito como um homem alto e magro, saiu de um carro modelo Fiat Mobi, foi em sua direção, e o matou com cerca de 10 tiros, que atingiram cabeça e costas.

