Jovem sai de casa para trabalhar e desaparece em Manaus

Polícia Civil do Amazonas solicita colaboração para localizar jovem que desapareceu no Tarumã



Manaus/AM - A família de Edgar Tavares de Siqueira, 25 anos, está em busca do jovem que desapareceu no dia 14 de maio, quando saiu da casa onde mora, no bairro Tarumã, zona Oeste.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a mãe de Edgar informou que ele saiu para trabalhar e não retornou mais para casa.

Quem tiver informações sobre a localização do jovem pode entrar em contato com a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), por meio do número (92) 3214-2268, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.