Jovem sai da casa da irmã em Manaus e desaparece; Família pede ajuda

Manaus/AM - Enival Pinheiro da Silva Júnior, de 22 anos, está desaparecido desde o dia 7 de julho deste ano, após sair da casa da irmã dele, no bairro Novo Israel e não retornar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) a irmã do desaparecido, informou que o homem estava passando um tempo na residência dela e saiu sem avisar, no dia citado.



A irmã informou ainda que o indivíduo foi visto no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus, por uma tia, e que esta recebeu uma ligação de um número desconhecido dando conta de notícias da localização de Enival.



A delegada Catarina Torres, titular da unidade Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Enival que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).



A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.