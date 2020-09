Jovem resiste a assalto e morre após ser esfaqueado no coração no Amazonas

Manaus/AM - Leandro Oriente do Carmo, 21, foi assassinado com uma facada no coração ao tentar reagir a um assalto na noite desse domingo (27), no bairro Nova Esperança, na cidade de Boa Vista dos Ramos, no interior do Amazonas.

A polícia informa que o jovem estava a caminho do trabalho na rua Sete de Setembro, quando foi abordado por três criminosos que estavam em uma motocicleta. Eles anunciaram o assalto e tentaram tomar à força do telefone de Leandro.

O rapaz reagiu e levou uma facada profunda no peito. Leandro foi socorrido e encaminhado para o hospital do município, mas teve o coração perfurado e acabou morrendo.

Um dos assaltantes preso teve que ser transferido para o município de Barreirinha por conta da revolta da população que ameaçava invadir o hospital onde ele passava por exames.

A polícia segue com as buscas por outros dois envolvidos no latrocínio. Eles já foram identificados e devem ser presos a qualquer momento.