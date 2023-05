Jovem desaparecido é encontrado morto em lago de Manaus

Manaus/AM - O corpo de Lucas Costa dos Santos, de 29 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (15), boiando no igarapé do bairro do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

Familiares de Lucas disseram que ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (12), e que membros de uma facção podem ter sido responsáveis pela morte do jovem.

O Corpo de Bombeiros não identificou perfurações no cadáver durante o resgate, no entanto, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e um laudo com a causa da morte será emitido pelos próximos dias.

O caso segue em investigação.