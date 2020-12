Jovem esconde armas em área de mata e é preso após denúncia em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 19 anos foi preso, neste domingo (06), no bairro Alvorada 1, zona Oeste da capital. Ele foi encontrado com armas de fogo e munições. A suspeita é de que ele cometeria assaltos na área.

Conforme os policiais, a equipe recebeu denúncia anônima informando que um rapaz estaria com uma arma de fogo nas proximidades de um clube social na avenida Desembargador João Machado. Ao chegar no local indicado, o jovem foi encontrado com um revólver Taurus, calibre 38, de numeração aparente e com três munições intactas. Questionado, ele confessou possuir mais armamentos escondidos em área de mata, para onde os policiais se dirigiram.

Após buscas, foram encontrados camuflados no matagal uma arma de fabricação caseira calibre 12 com uma munição intacta e outra arma de fabricação caseira calibre 22, com quatro munições intactas.

O suspeito, sem passagem anterior pela polícia, foi preso em flagrante e, juntamente com as armas, foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências.