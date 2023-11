Jovem é sequestrado após ter casa invadida por motociclistas de app em Manaus; vídeo

Jovem é sequestrado após ter casa invadida por motociclistas de app em Manaus pic.twitter.com/Akx2IzC7D1 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 4, 2023

Manaus/AM - Dezenas de motociclistas de aplicativo invadiram a casa de um jovem identificado com Felipe Santos Pena, de 21 anos, e o sequestraram, na noite desta sexta-feira (03), na rua Francisco Paiva, bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Felipe estava em casa jantando com a família quando teve a casa invadida. Os motociclistas estavam procurando por um suspeito de assaltar motoristas de app e, mesmo negando envolvimento no crime, os suspeitos levaram o jovem à força e o colocaram no porta malas de um carro.

Um vídeo feito por um morador da área mostra o momento em que Felipe aparece tentando escapar do porta malas do veículo, mas é agredido por vários homens e colocado novamente no carro. A família do jovem informou que ele estava internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto após passar por uma cirurgia de hérnia.

A família pede informações sobre o paradeiro de Felipe Santos.