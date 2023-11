Jovem é sequestrado após ter casa invadida por motociclistas de app em Manaus pic.twitter.com/Akx2IzC7D1 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 4, 2023

Manaus/AM - Um jovem identificado com Felipe Santos Pena, de 21 anos, foi sequestrado de dentro de sua residência por motoqueiros, por volta das 19:00h da noite desta sexta-feira (03), na rua Francisco Paiva, bairro Terra Nova, em Manaus.

De acordo com informações repassadas pela irmã da vítima, vários motoqueiros invadiram a residência atrás de um homem que seria supostamente um assaltante. Os invasores quebraram móveis da casa e chegaram a agredir e enforcar a irmã de 14 anos, e um menino que seria sobrinho da vítima.

“Simplesmente invadiram a casa no momento em que minha família estava jantando e não queriam saber de nada, eles falavam a todo momento que era ele o assaltante, e que tinha mais duas pessoas envolvidas. A rua ficou cheia de motoqueiros e eles não tiveram a compaixão de explicar o que estava acontecendo só queriam levar ele a todo custo”, disse a irmã aos prantos.

A irmã da vítima ainda informou que Felipe estava há três dias internado no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, o mesmo teria recebido alta da unidade de saúde a pouco tempo e estaria se recuperando de um diagnóstico de hérnia.

“Meu irmão não é bandido, ele trabalha em uma loja no shopping, os motoqueiros entraram dizendo que era ele um assaltante, mas, não tem como, pois, minha mãe chegou de madrugada com meu irmão do hospital”, ressaltou a jovem.

Um vídeo registrado por moradores mostra o momento em que Felipe é levado a força pelos homens que utilizavam capacete, em certo momento o jovem tenta fugir de dentro do porta malas e acaba sendo brutalmente agredido e colocado novamente para dentro do carro vermelho de modelo Gol. Ainda de acordo com as informações, a placa do carro e das motocicletas estavam todas levantadas.

A família do jovem pede justiça e que devolvam Felipe com vida. A irmã da vítima tem os exames que comprovam que o mesmo estava no hospital durante a manhã desta sexta-feira.