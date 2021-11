Jovem é preso suspeito de tentar matar colega de bebedeira a pedradas no Amazonas

Manaus/AM - Jhomaik Gomes de Lima, 21, foi preso nessa segunda-feira (15), suspeito de tentar matar um jovem de 19 anos, no município de Fonte Boa, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, o crime ocorreu no domingo (14), às 11h30, nas proximidades do beco do Curisco, bairro São Francisco.



Conforme com o investigador Jacob Moraes, na ocasião do crime, a vítima e o autor estavam ingerindo bebidas alcoólicas, e se desentenderam. Jhomaik partiu para cima da vítima e atingiu a cabeça dela com uma pedra.



“Iniciamos as diligências e localizamos o infrator na Praça da Bíblia, no mesmo bairro onde o crime aconteceu. Ele alegou que praticou o delito devido a um desentendimento pessoal com a vítima, que há dois meses, efetuou dois golpes de arma branca contra ele”, disse o gestor.



Jhomaik responderá pelo crime de tentativa de homicídio e permanecerá na carceragem da 55ª DIP, à disposição da Justiça.