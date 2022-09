Jovem é preso suspeito de estuprar irmã adolescente em Manaus

Ainda conforme a polícia, a mãe dos dois estava no trabalho no momento da ocorrência e foi acionada para comparecer na Delegacia Especializada em Proteção a Crianças e ao Adolescente (DEPCA) para os procedimentos cabíveis.

De acordo com informações da polícia, a equipe foi acionada sobre o abuso e conversou com a vítima. A menina relatou que havia sido violentada sexualmente pelo irmão. O suspeito afirmou aos militares que a relação teria sido consentida.

