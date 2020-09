Jovem é preso e adolescente apreendido com drogas em Manaus

Manaus/AM - Fabiano Viana da Silva, 20, foi preso na tarde desta terça-feira (15), após ser pego com várias trouxinhas de drogas no Campo do Buritizal, comunidade Parque São Pedro, zona Oeste de Manaus.

Segundo o tenente Abraão, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no momento da prisão, Fabiano tentou enganar a polícia dizendo que tinha apenas 17 anos. Depois, ele contou que comprou as drogas por R$ 100 e esperava ganhar R$ 200. Com ele foi apreendido 16 oxi, dez trouxinhas de cocaína e um cigarro de maconha.

“Ele contou que estava desempregado e que esperava ganhar dinheiro com a venda dos entorpecentes. Ele ainda quis dizer que era menor de idade, mas foi comprovado que ele tem 20 anos”, disse.

Ainda segundo a polícia, parte da droga estava guardada com o primo de Fabiano, um adolescente de 13 anos, que foi apreendido.

“O menor disse que quando tinha 12 anos fez uso de entorpecentes. Ele disse que estava guardando a droga para o primo e que estava com medo de apanhar da mãe por conta disso”, comentou.

Fabiano foi levado ao 19ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.