Jovem é preso com drogas escondidos em mala em barco no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 18 anos foi preso ao ser flagrado transportando drogas dentro de uma barco no município de Japurá, no interior do Amazonas.

O jovem viajava na embarcação Glória de Deus I, por volta das 13h, quando foi flagrado com o material escondido na mala. O flagrante ocorreu enquanto o barco estava atracado no porto do município.

O suspeito ainda tentou se esquivar, mas a identificação na bagagem o entregou. Ele foi detido em flagrante com 1 KG de maconha; meio quilo de cocaína; e mais 88 gramas de oxi.