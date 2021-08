Jovem é preso com arma caseira em balneário de Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, no início da tarde deste domingo (15), um jovem de 21 anos em posse ilegal de uma arma de fogo de fabricação caseira, em um balneário no bairro Jorge Teixeira, zona leste.

A equipe policial acionada via linha direta por funcionários de um balneário localizado no ramal do Ipiranga, informando que um indivíduo estaria no estacionamento do local, com uma arma de fogo.

No endereço informado os policiais localizaram um veículo com as características repassadas na denúncia, ocupado por um jovem. Nos procedimentos de busca pessoal e revista no interior do veículo, os militares encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira sem calibre informado e uma munição calibre 36.

O jovem foi detido e levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).