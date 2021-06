Jovem é preso com 1kg de droga escondido em um táxi no interior do Amazonas

Manaus/AM - Rodrigo Valente Miranda, de 21 anos, foi preso com cerca de um quilo de drogas nesta terça-feira (08), no município de Silves, interior do Amazonas. Ele é suspeito de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado João Filgueiras, titular da 40ª DIP, que coordenou a operação, o flagrante ocorreu em uma barreira policial no Km 93 da rodovia AM-363 (Estrada da Várzea), zona rural do município. Com ele foi apreendido cerca de um quilo de cocaína em tablete dentro de um táxi lotação.



“A droga foi interceptada em poder de Rodrigo quando o mesmo se deslocava de Manaus para Itapiranga, em um táxi lotação. Segundo investigações preliminares, o material entorpecente seria destinado ao abastecimento do mercado local, do município de destino, mas felizmente foi apreendida antes”, relata o delegado.



Procedimentos – Rodrigo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis ele permanecerá na carceragem da DIP, à disposição da Justiça.