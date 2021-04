Jovem é preso ao manter depósito de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Kaleber Silva e Silva, de 23 anos, foi preso nesta terça-feira (13) no município de Manaquiri, interior do Amazonas. Ele é suspeito de tráfico de drogas.

De acordo com a delegada Reika Costa, titular da DIP, as equipes receberam uma denúncia anônima relatando que Kaleber tinha um depósito de drogas e as vendia na localidade, fato confirmado após diligências.

“Quando Kaleber se deparou com as equipes, tentou empreender fuga, entrando na residência da sua sogra, mas foi contido em seguida. As equipes entraram na residência para fazer revista e encontraram no interior da casa, substâncias entorpecentes e uma certa quantidade de dinheiro em espécie”, relatou a delegada.

Com o suspeito, foi encontrada uma porção grande de maconha, um instrumento caseiro tipo machadinha, um revólver de brinquedo, 11 trouxinhas de oxi, 17 trouxinhas de cocaína, diversos recortes de plástico para embalo de entorpecentes e R$ 390,90.

Kaleber Silva e Silva foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a DIP. Após os procedimentos cabíveis na delegacia o mesmo ficará à disposição da Justiça.