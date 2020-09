Jovem é perseguido e executado a tiros dentro de casa em Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado preliminarmente como Marcos Kevin, foi morto a tiros na manhã deste domingo (20), na rua Vicente de Paula, do bairro Redenção, Zona Oeste.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima surgiu correndo em um rip-rap próximo e que outro homem o perseguia com uma arma nas mãos.

Para tentar escapar do assassino, ele invadiu uma casa de madeira que funcionava como um depósito e se escondeu lá dentro. O homem adentrou o local e o matou ali mesmo com quatro tiros de pistola 9 mm, sendo dois na cabeça, um no Braço e outro na costa.

O acusado fugiu e ainda não foi identificado. A vítima também não foi reconhecida por nenhum morador, mas aparenta ter entre 20 e 30 anos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.