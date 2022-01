Jovem é morto a tiros enquanto conduzia motocicleta em rua de Manaus

Manaus/AM - Lucas da Silva Nascimento, 22 anos, foi assassinado na noite deste sábado (1º), na rua São Marcos, do bairro da Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Segundo informações preliminares dão conta de que Lucas estava descendo a rua em sua motocicleta, quando suspeitos não identificados efetuaram disparos contra ele. Os tiros atingiram costas e mãos da vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

