Jovem é morto a tiros após ser atraído para emboscada em praça de Manaus

A mulher de Brendo relatou à polícia que ele estava jogando futebol quando foi chamado para ir até à praça através de uma mensagem no celular. Ao chegar no local, os criminosos já o aguardavam. A vítima foi atingida com 7 tiros, sendo dois no tórax, dois na cabeça, dois no ombro e um nas costas. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma moto, sem serem identificados.

Manaus/AM - Brendo Oliveira de Coelho, de 27 anos, foi morto a tiros após receber uma mensagem misteriosa no celular. O crime ocorreu nesta quarta-feira (31), na Praça Dom Pedro II, no Centro de Manaus. A polícia acredita que ele tenha sido atraído para uma emboscada.

