Jovem é morto a facadas no Ramal do Brasileirinho em Manaus

Manaus/AM - Brendaw Costa Neves, 22, morreu esfaqueado no Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, nesse domingo (13).

A esposa do homem contou à polícia que o marido foi encontrado por populares e chegou a ser levado para o Hospital Platão Araújo, mas não resistiu e morreu.

Até o momento, não há testemunhas do crime, mas as investigações em torno do caso já iniciaram.