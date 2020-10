Jovem é morta a facadas pelo marido e suspeito tenta suicídio em Manaus

Manaus/AM - Uma jovem identificada por Maria Elisa da Silva Viana, 23, foi assassinada na manhã deste sábado (17), pelo seu companheiro identificado por Breno Cristian da Silva Neves, 19. O crime ocorreu em um apartamento do Conjunto Viver Melhor 2, na rua Raio do Luz, bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

Segundo o tenente Ronaldo Azevedo, 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após assassinar a esposa, o homem tentou se matar com a faca do crime, mas não conseguiu e foi socorrido para o Hospital Platão Araújo.

O tenente revelou, que o casal estava se separando, mas nesses dias tentavam reatar a relação. "Eles estavam se separando, mas decidiram tentar reatar. Segundo a mãe dele, o mesmo tinha problema de esquizofrenia. Eles acabaram brigando e ele desferiu várias facadas nela, sendo uma no coração que foi fatal. Ela, antes de morrer, ainda deu umas facadas nele. Mas ele saiu daqui com vida", relatou.

Familiares do autor e da vítima estão no local e acompanham o trabalho da polícia. A mãe de Breno chegou a informar que ele sofre de problemas psicológicos. "Meu filho faz uso de remédios e eu vou até levar ele no médico para comprovar isso. Mas não sei o que motivou esse crime. O que eu sei é que nesta manhã meu filho deveria estar em um curso, onde ele iria receber um certificado. Eles tinham uma relação complicada tanto que chegou a brigar comigo e sair de casa por causa dela", contou.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.