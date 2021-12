Jovem é executado a tiros enquanto jogava futebol com amigos no Amazonas

Manaus/AM - Mateus Oliveira Siqueira, de 23 anos, foi morto com quatro tiros, nessa terça-feira (30), no Beco do Boto, no bairro Terra Preta, no município de Manacapuru.

Segundo a polícia, no momento do crime, "Mateuzinho GTA", como era conhecido participava de uma partida de futebol em um campo com a amigos.

Os dois pistoleiros chegaram, se certificaram de quem era o alvo e então abriram fogo contra ele. Quatro disparos o atingiram.

Mateus chegou a ser levado para o hospital, mas já chegou ao local morto. A Polícia Civil investiga o caso e ouve testemunhas.